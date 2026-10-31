Медведев: злоба Запада по поводу саммита Россия-Африка объяснима Медведев заявил, что злоба Запада по поводу саммита Россия-Африка объяснима

Москва31 окт Вести.Злоба западных стран по поводу саммита Россия-Африка объяснима. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале на платформе МАХ.

По его словам, состоявшийся саммит Россия-Африка " стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами", "что бы ни тявкали" средства массовой информации стран Запада.

Как выразился Медведев, Россия – "по сути, целый континент". В посте сказано, что все встречи с лидерами стран Африканского континента показали искреннее желание африканских политиков развивать отношения с Россией, которая, в отличие от Евросоюза (ЕС), не занималась колонизацией стран Африки.

Так что злоба западных уродцев объяснима: по оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов написал зампредседателя Совбеза

Кроме того, в своем посте он, в частности, заявил, что "дурные болезни" европейцев мешают нормализации их отношений с Россией.

Третий саммит Россия-Африка прошел в Москве 28-29 октября.