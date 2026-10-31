Москва31 окт Вести.Отказ ряда европейских министров иностранных дел от совместного фото с главой МИД России Сергеем Лавровым в США говорит о нежелании Европы нормализовать отношения с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в MAX.

Политик напомнил, что ранее то же самое - отказ от фото с представителем РФ - произошло на встрече министров финансов G20.

Ну тут очевидно одно: евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией. Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации написал он

Медведев также заявил, что на этом фоне решение американской стороны отказаться от общего снимка было правильным.

В сентябре на саммите G20 в США европейские министры финансов отказались участвовать в совместной фотографии с вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым.

30 октября стало известно, что на встрече глав МИД G20 отменили общее фото после того, как несколько участников мероприятия, включая немецкую сторону, отказались фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.