Довгаленко: сотрудничество РФ и Африки не связано с кризисом отношений с Западом

Дипломат: сотрудничество с Африкой не связано с кризисом между РФ и Западом Довгаленко: сотрудничество РФ и Африки не связано с кризисом отношений с Западом

Москва30 окт Вести.Взаимодействие России со странами Африки не является конъюнктурным выбором, заявила ИС "Вести" директор Департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.

Это не связано с тем, что у нас кризис в отношениях с Западом. Это абсолютно объективная тенденция, стратегический выбор, который основан как на общей истории наших отношений с континентом, так и на понимании объективных реалий, которые сейчас происходят в мире подчеркнула она

По словам Довгаленко, взаимовыгодное партнерство Россия – Африка является частью объективного процесса - формирования многополярного мира.

Кроме того, напомнила представитель МИД России, в концепции внешней политики РФ также заложено, что российская сторона будет содействовать формированию в Африке самобытного и влиятельного центра мирового развития.