В МИД РФ предупредили о риске минерального неоколониализма в Африке

Дипломат: Африка рискует стать объектом минерального неоколониализма В МИД РФ предупредили о риске минерального неоколониализма в Африке

Москва30 окт Вести.Африканский континент, обладая большими запасами полезных ископаемых, рискует стать объектом нового минерального неоколониализма. Об этом ИС "Вести" заявила директор Департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.

Поэтому, подчеркнула она, странам Африки важно понимать свою специфику.

Сейчас крайне важно государственным деятелям африканских стран обратить демографический дивиденд в дивиденд экономический, чтобы были новые рабочие места, шло развитие экономики и рост благосостояния населения. Континент для этого все имеет. Это кладовая различных минеральных ресурсов. Глобальные тенденции таковы, что, обладая такими большими запасами, континент рискует стать объектом нового минерального неоколониализма заявила она

Татьяна Довгаленко отметила, что именно в Африке есть критически важные минералы, редкоземельные металлы.

Уран - больше 20% мировых запасов, и не только. Там кобальт, литий, графит, колтан... Много богатств, которые континент имеет - в пассиве, и теперь задача африканских лидеров - сделать так, чтобы это богатство выражалось в росте благосостояния населения сказала она

В МИД России отметили, что взаимодействие России со странами Африки не является конъюнктурным выбором и не связано с тем, что у РФ кризис в отношениях с Западом. Взаимодействие России и стран Африки соответствует объективной тенденции.