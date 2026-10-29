Политолог назвала страны, конкурирующие за присутствие на африканском континенте Политолог Пискунова перечислила страны, конкурирующие за присутствие в Африке

Москва29 окт Вести.Политолог, африканист, кандидат политических наук Наталья Пискунова в беседе с ИС "Вести" перечислила ряд стран, конкурирующих за присутствие на африканском континенте.

Она отметила, что африканский бизнес чувствителен к российским предложениям: представители африканского бизнеса вне официальных визитов часто приезжают в Россию для взаимодействия как в традиционных, так и в инновационных сферах.

Политолог добавила, что Китай также представляет собой одного из сильнейших игроков в Африке. Однозначно сильны позиции Евросоюза, который является "ключевым кумулятивным инвестором в Африку". Кроме того, увеличивается роль США, особенно в Западной и Центральной Африке.

Укрепить сотрудничество с Африкой, по словам эксперта, также нацелены Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Также есть и относительно новые игроки, которые очень хорошо конкурируют, такие как Турция и ОАЭ... То есть список потенциальных конкурентов за приоритетные концессии в Африке сейчас довольно длинный, ситуация продолжает меняться перечислила Пискунова

28 октября в Москве стартовал третий саммит Россия — Африка. В нем приняли участие представители большинства африканских стран в лице лидеров стран и делегаций.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что африканский континент сегодня является пространством жесткой конкурентной борьбы разных стран.