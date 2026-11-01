Алиханов: РФ в сотрудничестве со странами развивает антиколониальный подход Алиханов: РФ развивает антиколониальный подход в партнерстве со странами Африки

Москва1 ноя Вести.Россия развивает антиколониальный подход в сотрудничестве с африканскими странами. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка заявил, что российские компании работают честно и уважительно, ведут бизнес на равных, в противовес колониальным практикам. Именно этот подход прокомментировал Алиханов.

Страна становится сама носителем этого технологического знания и может дальше его развивать уже самостоятельно. Постколониальный или антиколониальный, скорее, подход в индустриальных партнерствах отметил глава Минпромторга

Российский лидер также заявил, что Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности Африки и играть роль ответственного поставщика зерновых культур.