Москва1 нояВести.Россия развивает антиколониальный подход в сотрудничестве с африканскими странами. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка заявил, что российские компании работают честно и уважительно, ведут бизнес на равных, в противовес колониальным практикам. Именно этот подход прокомментировал Алиханов.
Страна становится сама носителем этого технологического знания и может дальше его развивать уже самостоятельно. Постколониальный или антиколониальный, скорее, подход в индустриальных партнерствахотметил глава Минпромторга
Российский лидер также заявил, что Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности Африки и играть роль ответственного поставщика зерновых культур.