Москва6 окт Вести.Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта, разработанная российской компанией NtechLab (технологический партнер госкорпорации "Ростех"), помогла найти в Новосибирской области 250 пропавших детей менее чем за полтора года. Об этом сообщила пресс-служба NtechLab.

Отмечается, что система FindFace Multi используется в регионе в рамках АПК "Безопасный город". В апреле прошлого года жители Новосибирской области получили возможность поиска пропавшего ребенка с помощью биометрии. Как уточняется, алгоритм анализирует видеопоток с городских камер. Точность распознавания составляет более 99,9%, а анализ происходит в течение нескольких секунд. Таким образом, система позволяет правоохранительным органам оперативно обнаружить потерявшегося ребенка.

Кроме того, видеоаналитика от NtechLab помогает полиции выявлять в городах региона преступников, объявленных в розыск. Только за 2025 год с помощью этой системы были обнаружены более 3 тысяч правонарушителей.

Решения NtechLab по распознаванию лиц работают в ряде регионов России, в том числе в Нижегородской и Самарской областях, Краснодарском крае, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и СКФО. Ранее компания также запустила первые проекты в Калужской области.