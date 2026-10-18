Бастрыкин сообщил о создании в России аналога базы Интерпола ICSE

СК РФ разрабатывает аналог базы Интерпола ICSE Бастрыкин сообщил о создании в России аналога базы Интерпола ICSE

Москва18 окт Вести.Следственный комитет (СК) России разрабатывает систему для выявления случаев сексуальной эксплуатации детей на основе анализа цифровых доказательств. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, новая разработка будет работать по принципу международной базы Интерпола ICSE, которая содержит фотографии и видеозаписи детей, подвергшихся сексуальной эксплуатации.

Следующим этапом является создание системы экспресс-анализа и учета мультимедийных цифровых доказательств. Она должна выявлять признаки сексуальной эксплуатации детей по аналогии с международной базой Интерпола ICSE, обеспечивать поиск и сравнение лиц и устойчивых примет, выявление связей и признаков серийности рассказал Бастрыкин

Глава СК отметил, что ведомство уже использует технологии для обработки больших объемов цифровой информации. В частности, следователям доступны инструменты анализа переписок фигурантов уголовных дел, поиска сведений в социальных сетях и централизованного учета цифровых следов.

В этой работе применяются и большие языковые модели искусственного интеллекта (ИИ). Они помогают разрабатывать программное обеспечение, анализировать цифровые материалы и находить в текстах признаки девиантного поведения и криминальные риски.

Бастрыкин подчеркнул, что собственные разработки позволяют учитывать специфику расследований, требования к доказательствам и особенности ведомственных архивов.

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