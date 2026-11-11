В МВД назвали число террористов в базах Интерпола МВД: в базы Интерпола внесены 130 тыс. террористов и экстремистов

Москва11 ноя Вести.Базы данных Интерпола содержат информацию о более чем 130 тыс. лиц, которые причастны к терроризму и экстремизму. Об этом сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев в ходе выступления на сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

Фундаментом работы нашего бюро и Интерпола в целом, как и прежде, является комбинация защищенного канала связи, так называемого I-24/7, и баз данных Интерпола. Эти базы содержат сведения о более чем 130 тыс. лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности сказал он

Также, по словам Калачева, в этой базе находятся биометрические данные более 655 тыс. человек, которые причастны к изготовлению самодельной взрывчатки.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России разрабатывает систему для выявления случаев сексуальной эксплуатации детей на основе анализа цифровых доказательств. Новая разработка будет работать по принципу международной базы Интерпола ICSE.