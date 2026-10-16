ИИ-система начала выявлять питбайкеров на дорогах Самарской области В Самарской области внедряют нейросеть для обнаружения питбайкеров

Москва16 окт Вести.Сервис для выявления питбайков на дорогах запустил в Самарской области российский разработчик систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) Netvision. За три недели зафиксировано более 500 нелегальных поездок в центре Самары, сообщили ИС "Вести" в компании.

Сервис работает в пилотном режиме на нескольких камерах комплекса "Безопасный город". Нейросеть анализирует видео с городских камер, распознает питбайки и кроссовые мотоциклы в плотном потоке машин, на пешеходных дорожках, и передает данные соответствующим службам.

Эта техника считается спортивным инвентарем, выезжать на ней на дороги общего пользования запрещено – только на специальные трассы.

Нейросеть функционирует в составе платформы Netvision Micromobility Control, которая также отслеживает нарушения на самокатах и велосипедах, в том числе электрических, добавили в компании.

По словам временно исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области Сергея Быкова, за последний месяц на дорогах Самары выявлено более 11 тысяч нарушений у самокатчиков и более 5 тысяч у велосипедистов.

ИИ-решение позволяет максимально быстро реагировать на нарушения заявил он

Гендиректор Netvision (дочерняя компания IT-интегратора Netline) Роман Казаченко отметил, что выписывать штрафы с помощью новой технологии пока нельзя, однако можно собрать статистику, которая позже поможет аргументированно вводить запрет или ограничение на использование средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, добавил Роман Казаченко, ИИ-система помогает найти проблемные места, например, точки сбора питбайкеров, где можно локально усилить контроль госслужб.