Автоэксперт: проблема с питбайкерами нарастает как снежный ком Эксперт Хайцеэр заявил о необходимости решать проблему с питбайкерами

Москва15 окт Вести.Проблема с питбайками, на которых по дорогам общего пользования ездят подростки, нарастает как снежный ком. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Проблема нарастает как снежный ком, и сколько об этом ни говорят, ничего не сдвигается. Питбайк — это не транспортное средство, а спортивный снаряд с точки зрения технического регламента. На дороги общего пользования он выезжать не может. Так вот, пока не изменится классификация, ничего не произойдет полагает он

Кроме того, подчеркнул эксперт, следует ввести ответственность для питбайкеров.

Нам надо перевести питбайк в другую категорию, а также, хотелось бы этого или нет, ввести большую ответственность. На самом деле, потому что ответственности фактически там никакой не наступает сказал он

По мнению автоэксперта, одной из мер профилактики правонарушений на питбайках является постановка детей на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.