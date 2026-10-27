Эксперт Амелина: моду на питбайки у молодежи могли создать искусственно

Эксперт: моду на питбайки у детей могли спровоцировать намеренно Эксперт Амелина: моду на питбайки у молодежи могли создать искусственно

Москва27 окт Вести.Популярное развлечение у молодых людей – гонки на питбайках – могли специально сделать модным в этой среде. Такое мнение ИС "Вести" высказала глава информационно-аналитического центра "Граница настоящего" Яна Амелина.

Она отметила, что эта тема стала разгоняться примерно с 2024 года, а в прошлом году вышла за пределы маргинальной.

Питбайки стали модными. При этом в видео таких покатушек авторы в начале ролика как правило упоминают, какая фирма ему подарила питбайк заявила Яна Амелина

По ее словам, создается впечатление, что во многом этот бум изначально спровоцировали сами фирмы, которым хотелось бы продать как можно больше своих машин.

Используя естественный интерес молодежи к быстрой технике, они решили пойти по такому относительно креативному пути - найти байкеров среди блогеров и подарить им такую "игрушечку" сказала она

При этом, подчеркнула Амелина, зарождающиеся сообщества питбайкеров могут быть деструктивными.

Это зарождающаяся субкультура абсолютно деструктивна. Ведь приверженцы таких развлечений нарушают главное правило - питбайк не имеет права появляться на улицах городов указала она

Это запрещено; это транспортное средство должно ездить по бездорожью, добавила она.