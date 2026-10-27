Автоэксперт рассказал о контроле за новичками на дороге Автоэксперт Хайцеэр рассказал о мерах контроля за новичками на дороге

Москва27 окт Вести.Идея запретить водителям-новичкам управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил закономерна. И есть инструменты, чтобы отслеживать таких неопытных автомобилистов, рассказал ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, данная инициатива основана на статических данных – новички на дорогах зачастую забывают об ограничениях и лихачат.

На каком-то этапе в запретах не было необходимости, пока все соблюдали правила дорожного движения. Но постепенно это фактически сошло на нет. Большая часть аварий происходит как минимум через полгода после того, как человек сел за руль. Полгода он чувствует себя молодым водителем, очень аккуратно старается водить, а потом начинается некое лихачество заметил он

Автоэксперт подчеркнул, что контролировать недопуск новичков за руль мощных авто возможно.

Мы сможем контролировать, если водитель остановлен на дороге, и его стаж не превышает трех лет, а он управляет машиной с большой мощностью. Плюс, когда приобретается автомобиль, то там предоставляется паспорт. По крайней мере, какие-то барьеры на первое время можно использовать полагает он

По мнению эксперта Максима Кадакова, идея запретить водителям-новичкам управлять мощными автомобилями представлена лишь для обсуждения, однако ее реальное внедрение является сомнительным.