Москва26 окт Вести.Предложенная Национальным автомобильным союзом (НАС) идея запретить водителям-новичкам управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил представлена лишь для обсуждения. Реальное внедрение такой инициативы на данный момент является сомнительным. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Дискуссия на эту тему идет уже не первый год в автомобильной среде, аргументы "за" очевидны. А с другой стороны, у нас ведь нет четкого понимания, а что такое опытный и неопытный водитель. Факт получения водительского удостоверения еще не означает, что с этого момента идет фактически стаж, опыт вождения. Потому, мне кажется, эта идея не прокатит заявил он

По словам эксперта, что касается обучения вождению, хорош опыт Финляндии, где автомобилистов учат постепенно.

В финской системе человек сначала получает временное водительское удостоверение, потом - постоянное водительское удостоверение. И в Финляндии водители обязательно должны пройти курс практического вождения и летом, и зимой. Это и понятно, страна северная. Да и у нас тоже страна наполовину зимняя. А у нас многие предпочитают учиться летом, когда приятнее. Пока отучился, сдал экзамены, получил права, и – "бац", холода настали. Человек начинает фактически ездить по холодной погоде, по темноте, когда снег выпал, а он ни разу и не выезжал даже, да и на автобане не появлялся. Вот тут надо думать сказал он

Ранее в Общественной палате предложили лишать водителей прав за многократные случаи превышения скорости.