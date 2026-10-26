НАС предложил три года не пускать новичков за руль мощных авто НАС хочет запретить новичкам водить авто мощнее 150 л. с. в течение трех лет

Москва26 окт Вести.Идею запрета водителям-новичкам управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил снова рассматривают в России. Об инициативе Национального автомобильного союза (НАС) ввести такое ограничение на первые три года после получения водительского удостоверения сообщает SHOT.

С предложением выступил президент НАС Антон Шапарин. С аналогичной инициативой он обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву еще в мае 2023 года. По мнению общественников, мощные машины могут быть особенно опасны, если ими управляют водители без достаточного опыта.

Авторы инициативы также предлагают установить ответственность за нарушение такого запрета. Если автомобилист со стажем менее трех лет сядет за руль машины мощнее 150 л. с., его предлагают приравнивать к водителю, управляющему транспортом без прав. В таком случае штраф мог бы составить от 5 до 15 тысяч рублей.

Шапарин считает, что начинающие водители не всегда умеют верно оценивать скорость движения и своевременно реагировать на опасность на дороге. Отдельное беспокойство у него вызывают сторонники агрессивной езды, которые фиксируют нарушения ПДД на видео и затем размещают такие ролики в соцсетях. Для выявления подобных случаев предлагается организовать постоянный мониторинг публикаций.

При этом тема ограничений для начинающих водителей уже отражена в правительственном плане по повышению безопасности дорожного движения. МВД поручено до 2027 года проработать возможность поэтапного допуска новичков к управлению транспортными средствами. Однако конкретный лимит по мощности двигателя в этом документе не указан.

Ранее в Общественной палате предложили лишать водителей прав за многократные случаи превышения скорости.