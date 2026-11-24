В Тыве правоохранители будут выявлять подозрительные автомобили с помощью ИИ

В Тыве искусственный интеллект будет помогать искать угнанные автомобили В Тыве правоохранители будут выявлять подозрительные автомобили с помощью ИИ

Москва24 ноя Вести.Правоохранители Республики Тыва будут искать подозрительные автомобили на дорогах с помощью искусственного интеллекта от российской компании Netvision. Об этом информационной службе "Вести" сообщили в компании.

Разработка позволит оперативно находить машины, фигурировавшие на местах преступлений, и автомобили, находящиеся в угоне.

Решение компании поможет быстро находить автомобили, которые были замечены на местах преступлений, а также автомобили в угоне цитирует слова источника ИС "Вести"

Нейросеть анализирует видео с более чем 140 камер в Кызыле и умеет определять марку, цвет и номер машины, даже если та грязная, в пыли или попала в кадр под неудобным углом. Компьютерное зрение также позволяет сверять марку и модель с регистрационными данными, чтобы выявлять подмену номеров. Работает система в контуре АПК "Безопасный город".

Отмечается, что искать нужные автомобили можно по конкретной зоне на карте или, к примеру, только в одном районе города.

Глава Netvision Роман Казаченко отметил, что нейросеть за секунды выполняет работу, на которую у человека ушли бы часы, а то и сутки. Искусственный интеллект анализирует видео с городских камер, в том числе в защищенном контуре, а программа создана для сбора данных о перемещении транспорта, построения маршрутов и розыска машин. Проект планируют расширить до 250 подключенных камер.

Netvision - российский разработчик решений в области интеллектуального видеонаблюдения, принадлежит IT-интегратору Netline. Платформа включена в Единый реестр российского ПО и используется для систем безопасности на государственных и коммерческих объектах по всей России.