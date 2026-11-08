Турецкие власти разработали систему с ИИ для контроля всех медиа в стране

Турция планирует контролировать ТВ и соцсети через искусственный интеллект Турецкие власти разработали систему с ИИ для контроля всех медиа в стране

Москва8 ноя Вести.В Турции власти намерены следить за телеэфиром и цифровыми платформами. С помощью искусственного интеллекта специалисты будут отслеживать более 800 телеканалов, анализировать интернет-контент и автоматически выявлять нарушения законодательства в сфере вещания.

Об этом сообщил глава Высшего совета страны по радио и телевидению Мехмет Даниш.

Via+ (система на базе искусственного интеллекта - прим. ред.) станет нашим стальным куполом в сфере медиа заявил Даниш

Он отметил, что система после анализа будет формировать отчеты и направлять материалы профильным сотрудникам ведомства для окончательной оценки.

Как позже уточнил глава Высшего совета, Via+ сможет ежедневно обрабатывать до 19,2 тысячи часов аудиоматериалов, переводить содержание на 12 языков, а также анализировать более 300 миллионов кадров.

Когда система будет запущена в работу - неизвестно. Техническая готовность проекта пока что достигла 90%.

Ранее эксперт рассказал, какие риски может принести цифровизация и распространение ИИ.