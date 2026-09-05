В Турции заблокировали 100 тыс. сайтов и 1,2 тыс. счетов за незаконные ставки 100 тыс. сайтов и 1,2 тыс. счетов заблокировали в Турции за нелегальные ставки

Москва5 сен Вести.Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о блокировке почти 100 тыс. интернет-ресурсов и 1,2 тыс. банковских счетов, причастных к незаконным ставкам на спорт. Меры были приняты в преддверии громкого футбольного дерби между "Фенербахче" и "Бешикташ".

Мы решительно продолжаем борьбу с отмыванием денег от незаконных ставок и преступных доходов. С целью пресечения денежных потоков, направляемых на сайты с незаконными ставками перед матчем "Фенербахче" и "Бешикташа", была проведена масштабная операция. Выявлены 345 сайтов, принимавших незаконные ставки, 110 различных методов оплаты, 1 200 банковских номеров IBAN, а также около 98 тысяч интернет-сайтов, связанных с незаконными ставками написал министр в соцсети Х

По словам министра, суд постановил заблокировать 98 тысяч сайтов, а также изъять 1 200 банковских счетов 1 048 физических и юридических лиц. Установлено, что они служили для легализации доходов. В отношении некоторых фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям УК Турции, связанным с отмыванием денег.

Заблокированные ресурсы, по оценкам, могли принести преступникам от $2 млн.