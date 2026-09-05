Москва5 сен Вести.В Стамбуле началась масштабная кампания по сносу незаконных строений вдоль живописных берегов Босфора. Как сообщает газета Sözcü, под снос пойдут более четырех тысяч объектов недвижимости, расположенных в самых престижных районах турецкой столицы. В число владельцев попали не только бизнесмены, но и известные артисты, а также представители влиятельных деловых кланов.

По данным издания, Управление градостроительства Босфора, подчиненное мэрии Стамбула, подготовило список из 4 141 объекта в районах Сарыер, Бешикташ, Ускюдар и Бейкоз. Речь идет о зданиях и пристройках, признанных незаконными или не соответствующими строгим градостроительным нормам, действующим в особой босфорской зоне. Снос будет избирательным: демонтируют только нарушающие закон конструкции — например, веранды, гаражи и другие пристройки.

Больше всего таких объектов выявлено в районе Сарыер — 1 982. В Бешикташе — 544. В списках фигурирует недвижимость, связанная с известными личностями: актрисой и певицей Хюльей Авшар, а также представителями крупнейших бизнес-династий Турции — Сабанджи, Коч и Улусой. Тендер на демонтажные работы назначен на 22 сентября. После его завершения победитель приступит к сносу.