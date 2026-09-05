Москва5 сенВести.Известную в Турции певицу Тугбу Экинчи задержали вместе с еще четырьмя людьми по делу распространении платного контента в соцсетях. Об этом сообщила газета Т24.
Рейды прошли одновременно в пяти провинциях под руководством прокуратуры Кызылджахамама. Следствие полагает, что фигуранты дела получали деньги за публикацию в интернете материалов непристойного содержания.
В ходе операции были задержаны пять человек, включая певицу Тугбу Экинчиговорится в сообщении
Еще один подозреваемый объявлен в розыск.
Ранее в турецкой Анталье задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола по делу о мошенничестве.