T24: известную певицу в Турции задержали за публикации в соцсетях

Известную турецкую певицу задержали по делу о контенте в соцсетях T24: известную певицу в Турции задержали за публикации в соцсетях

Москва5 сен Вести.Известную в Турции певицу Тугбу Экинчи задержали вместе с еще четырьмя людьми по делу распространении платного контента в соцсетях. Об этом сообщила газета Т24.

Рейды прошли одновременно в пяти провинциях под руководством прокуратуры Кызылджахамама. Следствие полагает, что фигуранты дела получали деньги за публикацию в интернете материалов непристойного содержания.

В ходе операции были задержаны пять человек, включая певицу Тугбу Экинчи говорится в сообщении

Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

Ранее в турецкой Анталье задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола по делу о мошенничестве.