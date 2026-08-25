Москва25 авг Вести.В Турции прокуратура города Айдын инициировала расследование по факту публикации газеты Denge в социальной сети Facebook (запрещена в РФ) материала под заголовком "Эрдоган умер". Об этом сообщил портал Odatv.

По его информации, соответствующая публикация была размещена 25 августа, имя умершего человека в ней не уточнялось. Позже на сайте газеты появилась информация о том, что в материале речь шла о смерти женщины, которую звали Гюльшен Эрдоган, а не о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Прокуратура сочла публикацию "введением в заблуждение общественности" и начала расследование. Как утверждает портал, надзорное ведомство выдало ордера на арест редактора издания, руководителя его офиса, а также автора материала.