Москва6 июл Вести.Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году – это не только акт терроризма, но и хорошо подготовленная шпионская операция. Такое заключение сделал 34-й суд Анкары по особо тяжким преступлениям, который рассматривал это дело, пишет газета Sabah.

Издание сообщает, что организатором операции стало движение сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, которое в Турции считают шпионской структурой.

[Убийство Андрея Карлова стало] кровавым эпизодом сценария, написанного за океаном и реализованного в Турции говорится в публикации

В материалах дела утверждается, что после провала попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года сторонники FETÖ захотели втянуть республику в войну. Расправа над Карловым, как предполагалось, должна была вызывать страх и возмущение в международном сообществе, после чего Турцию объявили бы "небезопасной страной, неспособной защитить даже иностранных послов".

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в ходе выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В марте 2021 года суд в Турции приговорил пять человек к пожизненному заключению, восемь фигурантов уголовного дела получили от пяти до 15 лет тюрьмы. Еще шесть человек были оправданы.