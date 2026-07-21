Москва21 июл Вести.Запрещенная в Турции террористическая организация ФЕТО неоднократно пыталась организовать покушение на президента Тайипа Эрдогана как до, так и во время попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на отставного бригадного генерала Ибрагима Бюйюкбаша, в прошлом отвечавшего за кибербезопасность в министерстве обороны страны.

По словам бывшего военачальника, изначально теракт планировался в ходе проведения военных учений, однако турецкие спецслужбы зафиксировали подозрительные активности, и программу участия президента в маневрах отменили. Позже силовикам стало известно, что заговорщики намеревались убить Эрдогана по сценарию, аналогичному покушению на президента Египта Анвара Садата в 1981 году — Садат был застрелен во время военного парада в Каире.

Очередная попытка была предпринята уже в ночь на 15 июля 2016 года — в разгар мятежа. Тогда Эрдоган находился в отеле в курортном Мармарисе, однако покинул его до прибытия группы захвата, что сорвало планы заговорщиков. Бюйюкбаш также сообщил, что ФЕТО вынашивала планы уничтожить президента на борту самолета иностранной авиакомпании.

В результате попытки переворота в Турции погибли 253 человека, более 2,2 тысячи пострадали. Власти провели масштабные чистки в госструктурах, уволив свыше 100 тысяч человек, а сотни участников мятежа получили пожизненные сроки. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция будет преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний из них не понесет наказание.