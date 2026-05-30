В партии Эрдогана задумались о досрочных президентских выборах В правящей партии Турции допустили досрочные выборы президента

Москва30 мая Вести.В правящей в Турции Партии справедливости и развития задумались над сценарием досрочных выборов президента в связи с планами повысить пенсии, пишет газета Cumhuriyet со ссылкой на партийные источники.

Отмечается, что популярность правящей партии сейчас снижается из-за недовольства пенсионеров и тех, кто получает минимальную зарплату. В связи с этим готовится пакет мер социальной поддержки. В частности, рассматривается вопрос о повышении минимального размера пенсии до 36 тысяч лир в октябре.

В Партии справедливости и развития хотят оценить реакцию турецкой общественности на меры социальной поддержки, чтобы решить вопрос о возможных досрочных президентских выборах.

Если опросы общественного мнения покажут восстановление поддержки правящей партии, вариант проведения выборов в ноябре будет рассматриваться более серьезно говорится в сообщении со ссылкой на обсуждение в партийных кругах

Ряд источников отметили, что окончательное решение по выборам будет принимать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на основе результатов опросов.

Ранее журнал The Economist назвал четырех возможных преемников Эрдогана.