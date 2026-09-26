Москва26 сенВести.Оборонный концерн Thales (Франция) и ряд стран НАТО заметно продвинулись в переговорах о внедрении системы командования и контроля HexaForce, которая базируется на искусственном интеллекте. Об этом сообщил портал DefenseNews со ссылкой на вице-президента компании Патрика Моро.
Я не хочу вдаваться в подробности, но на данный момент мы уже довольно далеко продвинулись в переговорах с рядом стран НАТОсказал он
Предположительно, платформа будет подключена к уже действующим военным системам НАТО на разных уровнях. Отмечается, что выбор модели ИИ останется за конечными пользователями.
По данным компании, система HexaForce сможет обеспечить командование войсками на всех уровнях и предоставит возможность планирования 1000 боевых задач по поражению целей в сутки, что в 10 раз превышает нынешние показатели.
Ранее замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл заявил, что искусственный интеллект в перспективе может помочь американским военным повысить эффективность ведения боевых действий и сдерживать потенциальных противников.