Москва15 окт Вести.Американский стриминговый сервис Netflix планирует сократить около одной тысячи сотрудников. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на электронное письмо руководителей компании.

Издание отмечает, что грядущее сокращение может стать самым масштабным за всю историю сервиса.

Наша миссия - развлекать мир - амбициозна, и ее выполнение требует от нас дисциплинированности в выборе приоритетов в отношении наших людей и ресурсов следует из письма руководителей

Известно, что увольнение коснется тех, кто работает в отделе разработки продуктов и технологий, а также сотрудников юридического отдела и отдела кадров.

Последнее крупное сокращение штата стриминговый сервис провел в 2022 году. Тогда компания уволила около 450 сотрудников на фоне оттока подписчиков.