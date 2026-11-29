Пользователи Netflix в Британии будут платить за BBC, даже если не смотрят ее

Не смотришь, но плати: пользующихся Netflix британцев "подпишут" на BBC Пользователи Netflix в Британии будут платить за BBC, даже если не смотрят ее

Москва29 ноя Вести.В Великобритании пользователей стримингового сервиса Netflix могут обязать платить за лицензию на просмотр каналов телекомпании BBC, даже если они никогда не смотрят ее передачи. Об этом пишет The Sun.

Нововведение может начать действовать в рамках реформирования финансирования британской телерадиокорпорации. Платить придется подписчикам Netflix и других стимингов: Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+, Paramount+, NOW и HBO Max.

Размер сбора на поддержку британского общественного ТВ составляет 180 фунтов стерлингов в год (около 19 тыс. рублей). Это существенно больше стоимости базовой годовой подписки на Netflix или Prime Video, которая составляет около 95 фунтов (примерно 10 тыс. руб).

Уточняется, что плата за лицензию BBC будет взиматься сверх обычной ежемесячной стоимости подписки стриминга.