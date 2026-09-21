Paramount могут обязать платить штраф за не вышедшие в кинотеатрах фильмы

Paramount грозит штраф в $30 млн за каждый не вышедший в кинотеатрах США фильм Paramount могут обязать платить штраф за не вышедшие в кинотеатрах фильмы

Москва21 сен Вести.Переговоры между медиахолдингом Paramount Skydance и властями американского штата Калифорния о приобретении Warner Bros. Discovery включают условие о штрафе в размере 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выполнит обязательство ежегодно давать в кинопрокат по 30 картин, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

В июне 2026 года Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance. По данным Bloomberg, если компания не выполнит это обещание, то ей придется платить 30 миллионов долларов за каждый фильм, не вышедший в прокат"

Недавно переговоры о сделке активизировались, однако окончательные условия все еще не были определены.

В декабре 2025 года Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. После этого Paramount Skydance предложил приобрести компанию на более выгодных условиях — за 108 миллиардов долларов. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам отклонить это предложение.

В конце февраля 2026 года Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery после того, как совет директоров компании рассмотрел новое предложение о слиянии от Paramount и признал его более выгодным, чем предложение стримингового сервиса. Тогда же агентство Reuters сообщило, что Paramount приобрел Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов.

Слияние Paramount и Warner Bros. Discovery было приостановлено в середине июля 2026 года по решению суда.