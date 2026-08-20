YouTube ограничит возможности блогеров, сотрудничающих с Netflix В борьбе с Netflix YouTube ограничит возможности блогеров

Москва20 авг Вести.Видеохостинг YouTube может ограничить возможности крупных блогеров по заработку средств, если те будут заключать договор со стриминговым сервисом Netflix и выпускать видеоролики одновременно на двух платформах.

Как сообщает агентство Bloomberg, YouTube предлагает популярным каналам миллионы долларов, если они будут эксклюзивно размещать свои видео на сайте в течение определенного периода времени, пытаясь таким образом остановить попытки Netflix переманить своих крупнейших звезд. На данный момент YouTube близок к соглашению с несколькими крупными блогерами.

А те блогеры, выпускающие видео одновременно на двух платформах, столкнутся с последствиями. YouTube с меньшей вероятностью будет включать их в маркетинговые кампании и лишит их долю прибыли от некоторых крупных рекламных контрактов.

YouTube и Netflix в течение 20 лет являлись мировыми лидерами в сфере стриминга.

Netflix был активен в потоковом вещании по подписке, ориентируясь на более дорогие фильмы и сериалы в голливудском стиле. YouTube был бесспорным лидером в создании пользовательского контента, породив новое поколение звезд, которых люди смотрели в основном на мобильных устройствах пишет Bloomberg

В последнее время разница между сервисами стала сокращаться: YouTube выкупил право показа ряда мировых трансляций, таких как церемония вручения премии "Оскар", а Netflix начал сотрудничать с создателями популярных проектов, которые ранее публиковались на YouTube.

За последний год конкуренция усилилась, поскольку Netflix активизировал свои усилия по завоеванию самых популярных каналов YouTube, отмечает Bloomberg.