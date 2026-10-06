Москва6 окт Вести.Paramount Skydance завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, образовав новую медиаимперию. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Объединенная компания получит название Skydance и станет одним из крупнейших игроков медиарынка. Возглавит ее основатель и генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон.

Skydance объединяет две крупнейшие киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, ведущие телевизионные активы, включая CBS, HBO, кабельные сети Paramount и WBD, две самые известные в отрасли новостные сети, CBS News и CNN, а также ведущий портфель контента, включающий прямые трансляции спортивных событий, обширную библиотеку программ и большую коллекцию культовых брендов и франшиз говорится в пресс-релизе компании

Paramount несколько месяцев конкурировала с Netflix за приобретение Warner Bros. В итоге компания предложила условия, которые Netflix решил не перебивать.

Закрыть сделку после этого удалось не сразу. В июле генеральные прокуроры 12 американских штатов, включая Калифорнию, обратились в суд с требованием заблокировать поглощение – это, по их утверждению, могло привести к появлению медиагиганта, способного повысить цены на кино- и телевизионный контент.

Для завершения слияния Paramount пришлось согласиться на ряд уступок. В частности, они затронули редакционную политику телеканалов CNN и CBS News, а также сумму в 1,5 миллиарда долларов на производство фильмов в течение следующих пяти лет.

Голливудские инсайдеры при этом продолжают опасаться резкой консолидации корпоративной власти, сокращения рабочих мест и дальнейшей стагнации американской киноиндустрии. При этом Эллисон ранее подчеркивал, что цель объединения – дать студиям более мощный толчок к развитию и сформировать собственный узнаваемый образ при сохранении исторических брендов.