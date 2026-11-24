Хуанг заявил, что его возвращению в Nvidia содействовала администрация Трампа

Хуанг рассказал, кто помог ему вернуться на должность главы Nvidia Хуанг заявил, что его возвращению в Nvidia содействовала администрация Трампа

Москва24 ноя Вести.Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на общем собрании сообщил сотрудникам, что вернуть его к руководству компанией совет директоров убедила администрация президента США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Хуанг поблагодарил команду Трампа за оперативно переданные Nvidia разведданные, которые, по его словам, позволили совету директоров компании счесть несущественными угрозы безопасности, связанные с его восстановлением в должности, сказано в публикации.

Выступая в головном офисе компании в Санта-Кларе (штат Калифорния), основатель Nvidia принес коллективу извинения и рассказал, что посещает психотерапевта.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно поддержал немедленное возвращение Дженсена Хуанга на посты президента, гендиректора и члена совета директоров — это решение было принято после консультаций с представителями американских властей.

Вечером того же дня Хуанг под овации сотрудников вернулся в калифорнийский офис Nvidia и пошутил о первом рабочем дне. Пауза в его руководстве технологической компанией продлилась 11 дней.

12 ноября компания объявила об уходе Хуанга на фоне скандала вокруг его близких отношений с экс-руководителем Megaspeed Элис Хуанг, которая до 2025 года возглавляла сингапурскую фирму и занимала ключевые позиции в этой компании, находящейся под следствием Минюста и Минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.

24 ноября США включили Megaspeed International в торговый черный список.

МИД КНР назвал беспочвенными обвинения в "шпионаже", связанные с ситуацией вокруг Nvidia.