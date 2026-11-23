Дженсен Хуанг возвращался в Nvidia под одобряющие крики и овации

Дженсен Хуанг вернулся в Nvidia под овации сотрудников Дженсен Хуанг возвращался в Nvidia под одобряющие крики и овации

Москва23 ноя Вести.Восстановленный в должности генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в калифорнийский офис компании, где его встретили громкими аплодисментами и криками поддержки. Кадры встречи опубликовал один из сотрудников корпорации.

В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное возвращение Хуанга на посты президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров. Это решение было принято после консультаций с представителями властей США.

На видео, размещенном в соцсети X, Хуанг находится в штаб-квартире Nvidia в Санта-Кларе в окружении толпы сотрудников. Они встречают его аплодисментами и выкрикивают "Мы любим тебя, Дженсен" и "Добро пожаловать обратно". В другом ролике, опубликованном телеканалом CNBC, бизнесмен благодарит команду за теплый прием.

Спасибо вам всем за второй шанс. На этот раз я буду лучшим гендиректором приводит CNBC слова Хуанга, обращенные к сотрудникам

Отставка Хуанга продлилась 11 дней. Он покинул компанию 12 ноября на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений. Саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю — в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.