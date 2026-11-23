Расследование вокруг Дженсена Хуанга продолжится, несмотря на его возвращение Генпрокурор Калифорнии продолжит расследование Nvidia после возвращения Хуанга

Москва23 ноя Вести.Генеральная прокуратура штата Калифорния в понедельник заявила, что расследование в отношении компании Nvidia, начатое на фоне скандала вокруг ее главы Дженсена Хуанга, будет продолжено. Это произошло несмотря на то, что бизнесмен был восстановлен в должности. Слова представителя генпрокуратуры передает Reuters.

Ранее в тот же день совет директоров американского технологического гиганта единогласно проголосовал за немедленное возвращение Хуанга на посты президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров. Решение было принято после консультаций с представителями властей США.

Восстановление в должности Дженсена Хуанга не меняет того факта, что американский народ заслуживает того, чтобы знать, что здесь произошло - ввела ли Nvidia в заблуждение инвесторов и общественность приводит Reuters слова представителя генпрокуратуры

На прошлой неделе генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта инициировал расследование в отношении Nvidia. Цель — выяснить, не получал ли Китай передовые чипы или конфиденциальную информацию в результате действий компании или самого Хуанга, а также не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение.

Отставка Хуанга продлилась 11 дней. Он покинул компанию 12 ноября на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений. Саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю — в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.