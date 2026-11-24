Связанная со скандалом Nvidia фирма из Сингапура попала в черный список США США наложили экспортные ограничения на деятельность компании Megaspeed

Москва24 ноя Вести.США ужесточили экспортный контроль в отношении сингапурской фирмы Megaspeed и аффилированных с ней компаний, которые американские власти подозревают в нелегальных отгрузках компьютерных чипов из Соединенных Штатов в Китай.

Соответствующее уведомление Минторга США размещено 23 ноября в Федеральном реестре, где публикуются официальные документы федерального правительства.

Ограничения затрагивают семь юридических лиц — Megaspeed International, Apex Enterprise Solutions, Swiftdata (все три базируются в Сингапуре), MSFusion, PT Megaspeed International, Speedmatrix (все три — из Малайзии) и Megaspeed (Thailand) Co. (Таиланд).

Ведомство пояснило, что эти фирмы внесены в санкционный перечень, "поскольку есть серьезный риск причастности этих структур к перенаправлению высокотехнологичной вычислительной техники несанкционированным конечным пользователям или на несанкционированные цели".

Поставки этой и другой продукции от американских компаний для них теперь возможны только при наличии специальной лицензии. При рассмотрении заявок на лицензию будет применяться принцип отказа по умолчанию.

До этого ряд СМИ сообщил о возможном включении Megaspeed в черный список. США подозревают компанию в незаконных поставках китайской стороне новейших чипов для искусственного интеллекта от крупного американского производителя Nvidia.

Руководителем Megaspeed ранее была Элис Хуанг, фигурировавшая в скандале вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. В США ее подозревают в шпионаже в интересах Китая. МИД КНР назвал эти утверждения клеветой.

12 ноября Дженсен Хуанг ушел с должностей гендиректора и президента Nvidia и покинул совет директоров компании. Причиной стал скандал, в частности, вокруг связи 63-летнего миллиардера с Элис Хуанг.

23 ноября Nvidia сообщила о восстановлении Дженсена Хуанга в должностях гендиректора и президента. Совет директоров принял это решение единогласно.

В тот же день Хуанг под овации сотрудников вернулся в калифорнийский офис Nvidia и пошутил о первом рабочем дне.

Президент США Дональд Трамп одобрил это решение, заявив, что оно не несет "угрозы национальной безопасности".