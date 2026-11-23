NYT: за контактами Элис Хуанг с разведкой КНР Вашингтон следил более года

США более года следили за контактами Элис Хуанг с разведкой КНР NYT: за контактами Элис Хуанг с разведкой КНР Вашингтон следил более года

Москва23 ноя Вести.Американские спецслужбы более года отслеживали контакты китайской предпринимательницы Элис Хуанг с сотрудником Министерства государственной безопасности КНР. Об этом пишет газета The New York Times.

Уточняется, что общение предпринимательницы с разведкой КНР продолжилось с весны 2025 года до осени 2026 года, включая период романа с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом.

В то же время подчеркивается, что деловой партнер Элис Хуанг Кан Вэй, которого нередко представляли как ее мужа, также сотрудничал с той же китайской спецслужбой, однако публично эти данные не раскрывались. Подчеркивается, что американские власти пока не пришли к окончательному выводу о том, что Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая.

16 ноября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не уверен в связи любовницы экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга со спецслужбами Китая. По его словам, Вашингтон внимательно изучит этот вопрос.