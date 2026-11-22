Киселёв объяснил интерес США к отставке Хуанга с поста главы Nvidia Киселёв: США просят Nvidia вести себя патриотично на примере скандала с Хуангом

Москва22 ноя Вести.Соединенные Штаты жестко пресекают экспорт ИИ-чипов в Китай, заботясь о своих национальных интересах. Именно с этим связана отставка бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Такое мнение выразил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий отметил, что официально совет директоров отстранил Хуанга по причине скандала из-за сообщений о супружеской измене с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Однако ее подозревают в связях со спецслужбами Китая, добавил Киселёв.

И здесь два, на мой взгляд, важных момента. Первое, американское государство, заботясь о своих национальных интересах, жестко пресекает экспорт чипов в страну – конкурент Китай. Корпорацию Nvidia таким образом просят вести себя патриотично. Второе, данный случай – пример того, как искусственный интеллект в системе безопасности гигантской корпорации совершил ошибку в оценке рисков и проиграл человеку. Американские спецслужбы, движимые человеческой волей и человеческим расчетом, грубо вырвали Дженсена Хуанга с вершины его империи. Чем-то смахивает на похищение [Николаса] Мадуро из Венесуэлы объяснил он

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за информации о романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами Китая. После чего Хуанг ушел в отставку и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации.

После ухода Хуанга рыночная капитализация Nvidia сократилась примерно на $1,04 трлн, а акции подешевели более чем на 29% с конца октября. Также крупнейший производитель чипов покинул топ-3 компаний по рыночной капитализации, уступив третье место американской Alphabet, которая управляет Google.