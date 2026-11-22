Москва22 ноя Вести.Китайская Народная Республика могла получить доступ к передовым чипам компании Nvidia, заявил директор национальной разведки США Джей Клейтон телеканалу CNN.

В то же время он подчеркнул, что расследование в связи со скандалом вокруг экс-гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и его связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг ведут не только совет директоров Nvidia, но и Минюст США, и призвал "собрать факты", прежде чем выносить суждения по этому делу.

Давайте будем откровенны: топовые чипы Nvidia - это своего рода "валюта", и все хотят получить их. Любая страна пытается получить их. И я допускаю, что есть каналы, по которым Китай сумел получить их сказал Клейтон

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за информации об адюльтере с Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами Китая. После этого Хуанг ушел в отставку и вышел из совета директоров Nvidia, а компания и власти США начали расследование ситуации.

Дмитрий Киселёв отмечал, что супружеская измена Хуанга стала лишь формальным поводом отправить его в отставку. Настоящая причина, полагает он - желание Соединенных Штатов жестко пресечь экспорт ИИ-чипов Nvidia в Китай.

США ввели ограничения на поставку высокотехнологичных чипов для ускорителей графики в Китай в сентябре 2022 года.