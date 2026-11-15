В США потребовали отставки министра из-за скандала с Nvidia Американский сенатор требует отставки министра торговли из-за скандала с Nvidia

Москва15 ноя Вести.Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь потребовал отставки министра торговли Говарда Лютника из-за скандала вокруг Nvidia. Политик подозревает главу ведомства в содействии обходу экспортных ограничений на поставки чипов в Китай.

Сенатор заявил, что действия Лютника свидетельствуют о коррупции и подчинении общественных интересов личной выгоде.

Лютник должен уйти. Его злонамеренные, корыстные махинации демонстрируют издержки коррупции – когда личная выгода ставится выше общественных интересов написал Блюменталь в соцсети X

Он добавил, что поставки мощных чипов Nvidia в Китай через предполагаемого шпиона подорвали национальную безопасность США и их экономическую конкурентоспособность.

Ранее в Белом доме уже обсуждали возможность отставки Лютника из-за недостаточного контроля за экспортом чипов. Министр финансов США Скотт Бессент потребовал объяснить, почему клиент компании Nvidia – Megaspeed – не попал в список экспортных ограничений.

В ноябре глава Nvidia Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские власти подозревают в шпионаже в пользу КНР. Женщину связывают с сингапурской компанией Megaspeed, которую подозревают в обходе экспортных ограничений при поставках чипов Nvidia в Китай. Пекин отверг обвинения в шпионаже.