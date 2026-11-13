Москва13 нояВести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме прокомментировал скандальную отставку руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга, назвав его "бедолагой".
Костин в беседе с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обратил внимание, что сейчас корпорации и государства располагают большими массивами информации, и сохранить личную тайну невозможно.
В качестве примера банкир привел скандальную ситуацию с уходом Хуанга.
Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются, и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь сталавысказался банкир
Костин иронично отметил, что скрывать что-либо в цифровую эпоху бесполезно, и тайное быстро становится явным.
Хуанг покинул должность генерального директора Nvidia в четверг на фоне сообщений о нескольких внебрачных связях, среди его любовниц была предполагаемая шпионка из Китая.