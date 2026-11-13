Костин о скандале с отставкой экс-главы Nvidia: "схарчили мужика" Костин назвал бедолагой скандально ушедшего в отставку главу Nvidia

Москва13 ноя Вести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме прокомментировал скандальную отставку руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга, назвав его "бедолагой".

Костин в беседе с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обратил внимание, что сейчас корпорации и государства располагают большими массивами информации, и сохранить личную тайну невозможно.

В качестве примера банкир привел скандальную ситуацию с уходом Хуанга.

Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются, и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала высказался банкир

Костин иронично отметил, что скрывать что-либо в цифровую эпоху бесполезно, и тайное быстро становится явным.

Хуанг покинул должность генерального директора Nvidia в четверг на фоне сообщений о нескольких внебрачных связях, среди его любовниц была предполагаемая шпионка из Китая.