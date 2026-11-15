Москва15 нояВести.Предпринимательница Элис Хуанг покинула сингапурскую компанию-покупателя чипов Nvidia Megaspeed еще в августе 2025 года, говорится в сообщении компании телеканалу CNBC на фоне скандала вокруг ее предполагаемых отношений с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом.
Элис Хуанг официально покинула Megaspeed 30 августа 2025 года и в данный момент не имеет никакой должности в компаниисообщили в Megaspeed
Ранее Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора на фоне сообщений о его близких отношениях с Элис Хуанг, которую, по некоторым утверждениям, связывали с китайскими властями.
МИД Китая назвал беспочвенными заявления о возможном китайском шпионаже в связи с ситуацией вокруг Nvidia.
Также сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск и еще 108 тыс. человек подписали петицию в защиту Хуанга.