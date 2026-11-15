Megaspeed заявила об уходе Элис Хуанг из компании еще в 2025 году

Megaspeed открестилась от Элис Хуанг на фоне скандала вокруг Nvidia Megaspeed заявила об уходе Элис Хуанг из компании еще в 2025 году

Москва15 ноя Вести.Предпринимательница Элис Хуанг покинула сингапурскую компанию-покупателя чипов Nvidia Megaspeed еще в августе 2025 года, говорится в сообщении компании телеканалу CNBC на фоне скандала вокруг ее предполагаемых отношений с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом.

Элис Хуанг официально покинула Megaspeed 30 августа 2025 года и в данный момент не имеет никакой должности в компании сообщили в Megaspeed

Ранее Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора на фоне сообщений о его близких отношениях с Элис Хуанг, которую, по некоторым утверждениям, связывали с китайскими властями.

МИД Китая назвал беспочвенными заявления о возможном китайском шпионаже в связи с ситуацией вокруг Nvidia.

Также сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск и еще 108 тыс. человек подписали петицию в защиту Хуанга.