Бессент: в США расследуют, использовала ли Nvidia подставные компании

В США расследуют, использовала ли Nvidia подставные компании для поставок в КНР Бессент: в США расследуют, использовала ли Nvidia подставные компании

Москва15 ноя Вести.В США возникли вопросы к деятельности ряда структур, через которые продукция Nvidia могла поставляться в Китай вопреки запретам, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News. По его словам, подставные компании "были очевидными".

Глава Минфина США сообщил о начале расследования в отношении Nvidia с целью выяснить, обходил ли технологический гигант экспортные ограничения.

Подставные компании были очевидными, по ним ведется расследование, использовались ли они Nvidia для обхода ограничений и продажи чипов китайцам сказал он

Как отметил министр, следователи выясняют, на каком уровне Nvidia взаимодействовала с этими фирмами и было ли о них известно руководству технологического гиганта.

В ходе интервью Бессент также посоветовал Nvidia после отставки генерального директора Дженсена Хуанга поискать нового руководителя вне компании.

В ноябре глава Nvidia - женатый предприниматель Дженсен Хуанг - признался в романтической связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. Пекин обвинения в шпионаже отверг.