Nvidia вышла из топ-3 самых крупных компаний по капитализации

Nvidia покинула топ-3 самых крупных компаний Nvidia вышла из топ-3 самых крупных компаний по капитализации

Москва21 ноя Вести.Крупнейший производитель чипов Nvidia покинула топ-3 компаний по рыночной капитализации, уступив третье место американской Alphabet, которая управляет Google. Это следует из торговых данных, с которыми ознакомился ТАСС.

Теперь пятерка лидеров выглядит так Apple ($4,978 трлн), Microsoft ($3,598 трлн), Alphabet ($3,245 трлн), Nvidia ($3,031 трлн.) и Amazon ($2,668 трлн) сообщает агентство

После ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора рыночная капитализация Nvidia сократилась примерно на $1,04 трлн, а акции подешевели более чем на 29% с конца октября​​​.

Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которую называли якобы источником информации для Китая.