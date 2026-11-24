СМИ: Трамп хочет добавить в черный список фирму, замешанную в скандале с Nvidia Semafor: администрация Трампа готовится внести в черный список фирму Megaspeed

Москва24 ноя Вести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом готовится включить сингапурскую компанию Megaspeed, фигурирующую в скандале вокруг Nvidia, в торговый черный список. Об этом сообщила новостная платформа Semafor.

Сингапурская фирма попадет в перечень министерства торговли США уже в понедельник, 23 ноября.

Администрация Трампа планирует (ограничить доступ – прим. ред.) Megaspeed … к полупроводникам американского производства сообщили знакомые с ситуацией источники Semafor

Ранее совет директоров Nvidia единогласно поддержал немедленное возвращение Дженсена Хуанга на посты президента, гендиректора и члена совета директоров — это решение было принято после консультаций с представителями американских властей.

Вечером в понедельник Хуанг под овации сотрудников вернулся в калифорнийский офис Nvidia и пошутил о первом рабочем дне.

До этого Nvidia объявила об уходе бизнесмена из технологической компании на фоне скандала, связанного с его тесными отношениями с Элис Хуанг, которая до 2025 года возглавляла Megaspeed и занимала ключевые позиции в компании, находящейся под следствием Минюста и Минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.