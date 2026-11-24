Москва24 нояВести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом готовится включить сингапурскую компанию Megaspeed, фигурирующую в скандале вокруг Nvidia, в торговый черный список. Об этом сообщила новостная платформа Semafor.
Сингапурская фирма попадет в перечень министерства торговли США уже в понедельник, 23 ноября.
Администрация Трампа планирует (ограничить доступ – прим. ред.) Megaspeed … к полупроводникам американского производствасообщили знакомые с ситуацией источники Semafor
Ранее совет директоров Nvidia единогласно поддержал немедленное возвращение Дженсена Хуанга на посты президента, гендиректора и члена совета директоров — это решение было принято после консультаций с представителями американских властей.
Вечером в понедельник Хуанг под овации сотрудников вернулся в калифорнийский офис Nvidia и пошутил о первом рабочем дне.
До этого Nvidia объявила об уходе бизнесмена из технологической компании на фоне скандала, связанного с его тесными отношениями с Элис Хуанг, которая до 2025 года возглавляла Megaspeed и занимала ключевые позиции в компании, находящейся под следствием Минюста и Минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.