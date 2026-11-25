NYT: Хуанг извинился перед сотрудниками Nvidia и отверг обвинения в жестокости

Глава Nvidia извинился перед сотрудниками за "чудовищные ошибки" NYT: Хуанг извинился перед сотрудниками Nvidia и отверг обвинения в жестокости

Москва25 ноя Вести.Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг через день после возвращения к руководству компанией принес извинения сотрудникам, признав допущенные в прошлом ошибки, сообщила газета The New York Times (NYT).

Он подтвердил, что проходит курс психотерапии, и назвал нарушение корпоративного кодекса, в создании которого участвовал сам, недопустимым, сказано в материале издания.

Бизнесмен, который женат уже более 40 лет, выразил благодарность за второй шанс в компании и намерен добиться второго шанса от членов семьи.

Я совершил некоторые чудовищные ошибки. Я был неверен [супруге] Лори, причинил боль своим детям и, конечно, всем вам [обращаясь к сотрудникам] цитирует газета Хуанга

Наряду с этим основатель Nvidia отверг обвинения в жестоком обращении с подчиненными и раскритиковал претензии к организационной структуре компании, где ему напрямую подчиняются 60 человек.

Он также заявил, что не поддерживает планирование преемственности руководства, поскольку это подразумевало бы неравенство среди топ-менеджеров.

Миллиардер сообщил сотрудникам о запуске процедуры, в рамках которой его подчиненные будут направлять совету директоров отзывы о его поведении.

Хуанг также опроверг информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ), которая ранее написала, что бизнесмена восстановили в должности с подачи президента США Дональда Трампа.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно поддержал немедленное возвращение основателя технологической компании на посты президента, гендиректора и члена совета директоров. После этого корпоративные акции подскочили на 30%.

По данным журнала Forbes, состояние Хуанга за вечер увеличилось более чем на 32 миллиарда долларов — до 144,4 миллиарда.

12 ноября Nvidia объявила об уходе Хуанга на фоне скандала вокруг его близких отношений с однофамилицей, экс-руководителем Megaspeed International Элис Хуанг. Позднее стало известно еще о двух романах бизнесмена с подчиненными.

Гражданка Китая Элис Хуанг до 2025 года возглавляла сингапурскую Megaspeed International, находящуюся под следствием Минюста и Минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.

24 ноября Соединенные Штаты включили Megaspeed International в торговый черный список.

МИД КНР назвал беспочвенными обвинения в "шпионаже", связанные с ситуацией вокруг Nvidia.