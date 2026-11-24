Состояние Хуанга достигло $144,4 млрд после возвращения на пост главы Nvidia

На $33 млрд богаче: состояние Хуанга выросло после возвращения в Nvidia Состояние Хуанга достигло $144,4 млрд после возвращения на пост главы Nvidia

Москва24 ноя Вести.Состояние основателя Nvidia Дженсена Хуанга увеличилось почти на 34 миллиарда долларов после его возвращения на должность генерального директора технологической компании, сообщил журнал Forbes.

Таким образом, за сутки капитал Хуанга вырос более чем на 30%, в настоящее время состояние предпринимателя оценивается примерно в 144 млрд долларов.

В рейтинге миллиардеров по версии Forbes глава Nvidia занимает 13-е место.

Ранее вокруг 63-летнего предпринимателя разгорелся международный скандал. Миллиардер признался в романе с бизнесвумен из Китая Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Пекина.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно поддержал немедленное возвращение Хуанга на посты президента, гендиректора и члена совета директоров.

В тот же день Хуанг под овации сотрудников вернулся в калифорнийский офис Nvidia и пошутил о первом рабочем дне.

Президент США Дональд Трамп одобрил это решение, заявив, что оно не несёт "угрозы национальной безопасности".