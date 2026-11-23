Акции Nvidia выросли более чем на 30% после возвращения Хуанга на пост гендира

Акции Nvidia подскочили более чем на 30% после возвращения Хуанга на пост CEO Акции Nvidia выросли более чем на 30% после возвращения Хуанга на пост гендира

Москва23 ноя Вести.Акции американской корпорации Nvidia в ходе предторгового периода до начала основной сессии на бирже Nasdaq показали резкий рост более чем на 31%, свидетельствуют данные торгов на площадке.

По состоянию на 17:04 мск, акции компании на премаркете росли на 31,53%, до $165,11 за ценную бумагу. Далее, к 17:09 мск акции компании замедлили рост до 27,45%, до $159,99 за бумагу.

Ранее пресс-служба Nvidia объявила, что предприниматель Дженсен Хуанг восстановлен в должности президента и генерального директора корпорации. Кроме того, он также вновь вошел в совет директоров компании.

В начале ноября Хуанг покинул руководство Nvidia после сообщений о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях с разведкой КНР. При этом доказательств ее причастности к шпионажу пока не представлено.

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение Хуанга в Nvidia.