Nvidia вылетела из топ-3 после снижения капитализации на 14% Nvidia потеряла позиции после падения капитализации на 14%

Москва23 ноя Вести.Капитализация Nvidia, одного из крупнейших разработчиков графических процессоров, по итогам пятничных торгов снизилась на 14%. После этого компания покинула тройку самых дорогих компаний мира и опустилась на четвертое место, свидетельствуют данные торгов.

Падение акций произошло после сообщений от 12 ноября о том, что основатель Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку с постов президента и генерального директора компании. Это связывали со скандалом вокруг его предполагаемых близких отношений с предпринимательницей, которую СМИ называли возможным источником информации для китайских государственных структур.

По итогам торгов 20 ноября акции Nvidia упали на 14% - до 125,53 долларов за бумагу. Рыночная стоимость компании сократилась до 3,03 трлн долларов.

В результате Nvidia заняла четвертое место в рейтинге крупнейших компаний мира. Днем ранее она находилась на третьей позиции с капитализацией 3,525 трлн долларов.

До объявления об отставке Хуанга, по итогам 11 ноября, стоимость Nvidia оценивалась в 4,195 трлн долларов, и компания занимала второе место в мире по капитализации.

Акции Nvidia начали снижаться еще в октябре, потеряв тогда чуть более 10%. С начала ноября их стоимость обвалилась почти на 40%.

При этом в начале октября бумаги компании достигали в цене исторического максимума.