Капитализация Nvidia подскочила почти на $1 трлн после возвращения Хуанга

Капитализация Nvidia выросла почти на $1 трлн после возвращения Хуанга Капитализация Nvidia подскочила почти на $1 трлн после возвращения Хуанга

Москва24 ноя Вести.Рыночная капитализация технологического гиганта Nvidia увеличилась за сутки более чем на 950 миллиардов долларов после восстановления предпринимателя Дженсена Хуанга в должности гендиректора, что вернуло корпорацию на второе место по этому показателю в мире.

По итогам торгов 23 ноября акции Nvidia выросли на 31,48%, до 165,05 доллара за ценную бумагу​​​.

В результате этого капитализация компании составила 3,985 триллиона долларов (3,031 триллиона долларов было торговым днем ранее). Теперь производитель графических процессоров и систем на чипе занимает второе место в списке крупнейших компаний мира, уступая лишь корпорации Apple (5,073 триллиона долларов).

При этом еще 20 ноября Nvidia занимала четвертое место в рейтинге.

В понедельник Nvidia объявила, что Хуанг восстановлен в должности президента и генерального директора корпорации. Кроме того, он также вновь вошел в совет директоров компании. За возвращение Хуанга выступали президент США Дональд Трамп и его администрация.

В начале ноября этого года Хуанг покинул руководство корпорации после сообщений о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в связях с разведкой КНР. Женщина руководила сингапурской фирмой Megaspeed. Американские власти полагают, что компания незаконно поставляла китайской стороне новейшие чипы для развития искусственного интеллекта от Nvidia.

После возвращения Хуанга в руководство Nvidia США ужесточили экспортный контроль в отношении Megaspeed и аффилированных с ней компаний.