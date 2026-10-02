От Paramount к Skydance: как изменится карта медиарынка после слияния Paramount и Warner Bros объединятся под брендом Skydance

Москва2 окт Вести.Компания, образованная после завершения слияния медиахолдинга Paramount Skydance и Warner Bros будет носить название Skydance, сообщил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон​​​.

Paramount и Warner Bros формировали культуру на протяжении более чем столетия. Объединяя их, мы не переписываем историю - мы даем этим легендарным студиям более мощный двигатель. Вместе мы - Skydance написал Эллисон в публикации в соцсети X (запрещена в РФ)

Эллисон​​​ пояснил, что цель такого решения - сформировать у объединенной компании собственный узнаваемый образ, но при этом не затмить исторические бренды. Эллисон отметил: Paramount и Warner Bros (а также другие значимые активы вроде Paramount+, HBO Max, Nickelodeon и известные франшизы) продолжат существовать в рамках новой структуры как суббренды.

Название Skydance не придумали специально для этого слияния. Дэвид Эллисон основал киностудию с таким именем еще в 2006 году. Позже она объединилась с Paramount Global, и появилась структура Paramount Skydance. Теперь, после присоединения Warner Bros. Discovery, корпоративный бренд просто вернется к исходному - Skydance.

Официально завершить сделку планируют 6 октября 2026 года. Руководить новой компанией будут Дэвид Эллисон и Инон Крейз.

Ранее Paramount грозил штрафом в $30 млн за каждый не вышедший в кинотеатрах США фильм.