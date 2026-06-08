Москва8 июн Вести.Политолог Дмитрий Никотин в интервью ИС "Вести" заявил, что для эффективного продвижения российского политического и культурного влияния на международной арене необходимо создание отечественной платформы, аналогичной Netflix, способной конкурировать на глобальном рынке контента.

По его мнению, необходимо разработать и запустить собственный стриминговый сервис, аналогичной Netflix, на базе которого у России появится возможность распространять "свои смыслы".

По поводу того, что нам необходимо делать в контексте "мягкой силы" - нам нужно понять, что "мягкая сила" – это не только то, что делает государство, и ставка не должна быть исключительно на государственную работу. Мне нравится смешанный подход. Способы распространения влияния - это медиа, это киноиндустрия, это сериальная индустрия. То есть нам нужен такой русский Netflix, с проектом, в котором будут работать талантливые российские режиссеры, актеры, сценаристы и продюсеры… Это, по сути, частные корпорации, которые будут работать на продвижение, то есть где государство выступает неким создателем "смыслов", а уже эти "смыслы" потом обрабатывает киноиндустрия, по аналогии с Голливудом на отечественной стриминговой платформе, открытой для всего мира предлагает Никотин

Ранее президент России Владимир Путин разъяснил, что такое "мягкая сила". По его словам, "в самом добром и хорошем смысле этого слова – это распространение российской культуры, наших образовательных систем".